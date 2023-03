Turismo: Gualtieri, per Airbnb Roma è la destinazione più ambita dai viaggiatori americani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per Airbnb Roma è la destinazione più ambita dai viaggiatori americani per questa primavera. I turisti apprezzano sempre di più la bellezza e gli angoli più suggestivi che solo la nostra città sa offrire. Così, in un tweet, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.(Com)