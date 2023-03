Ucraina: procuratore generale Usa in visita a Leopoli, ha incontrato Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, si è recato in visita in Ucraina nella giornata di oggi. Il viaggio, non annunciato in precedenza per ragioni di sicurezza, è stato confermato all’emittente “Cnn” da un funzionario del dipartimento della Giustizia, rimasto anonimo. Garland è andato a Leopoli su invito del suo omologo, e ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione della conferenza “Uniti per la giustizia”. Il procuratore generale Usa ha avuto “una serie di incontri a margine dell’evento, e ha ribadito la determinazione di Washington a sostenere l’Ucraina e punire i militari russi responsabili di crimini di guerra durante il conflitto”. (Was)