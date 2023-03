© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci mettono in condizioni di farlo “quest’anno supereremo l'1 per cento, nonostante tutti dicono che cresceremo tra lo 0,4 e lo 0,8 per cento”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’Assemblea generale di Confindustria Basilicata. “Metteteci in condizione di investire e faremo crescere ancora di più il Paese”, ha aggiunto Bonomi. (Rin)