Usa: Casa Bianca, Biden operato per rimuovere lesione cancerosa al petto

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è sottoposto il mese scorso ad un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma basocellulare trovato sul petto durante una visita di routine. Lo ha comunicato il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, precisando che l’operazione ha avuto luogo il 16 febbraio scorso presso il centro medico militare Walter Reed a Bethesda, in Maryland. Il dottore ha aggiunto che la lesione è stata rimossa con successo, e che ulteriori trattamenti non sono necessari dal momento che i carcinomi basocellulari tendono a non espandersi oltre la superficie originale della lesione. “Il presidente continuerà ad essere monitorato anche sul piano dermatologico, nel quadro degli screening di routine”, ha concluso O’Connor. (Was)