Qatargate: De Corato, bene apertura di un'inchiesta da parte della procura di Milano

- "Leggo che la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul Qatargate e al momento ci sono due indagati per riciclaggio. Questo è un ottimo segnale da parte della Magistratura milanese visto e considerato che il principale indagato di tutta questa triste vicenda, è l'ex deputato Antonio Panzeri, ex segretario della Camera del Lavoro e uomo di spicco della sinistra milanese. Fino a oggi si erano occupati di tutta questa vicenda solo i Magistrati di Bruxelles, è giunto il momento che anche l'Italia faccia chiarezza". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, in merito all'apertura di un fascicolo autonomo sul Qatargate, da parte della Procura di Milano. (Com)