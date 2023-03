Abruzzo: Giunta regionale approva calendario ittico 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita oggi a Pescara, sotto la presidenza di Marco Marsilio, ha approvato, tra l'altro, il calendario ittico regionale per l'anno 2023 contestualmente al rinnovo, per un anno, nelle more della pubblicazione dell'avviso per la concessione di acqua pubblica a scopo di pesca sportiva che saranno individuati dalla Carta ittica, della durata di validità delle concessioni, dando atto che le attività oggetto di ciascuna concessione sono state svolte senza soluzione di continuità dalla scadenza di ognuna. Nel dettaglio, la stagione di pesca è consentita: nelle acque di categoria "A" (acque a gestione salmonicola), dalla prima domenica di marzo fino all'ultima domenica di settembre; nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) tutto l'anno. (Gru)