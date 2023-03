Roma: Acea pronta a costruire il termovalorizzatore sul terreno di Ama ma sull’area la destra è scettica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ambiente, a capo di una cordata di imprese tra cui Hitachi Zosen Inova, Vianini Lavori e Suez, ha presentato la manifestazione d’interesse per realizzare il termovalorizzatore di Roma. Il piano economico e finanziario nei prossimi 60 giorni sarà vagliato da una commissione tecnica che esprimerà un parere utile alla pubblicazione della gara attesa per il primo agosto. L’investimento previsto, secondo le indiscrezioni circolate finora, è di 700-750 milioni di euro di fondi privati a cui potranno aggiungersi risorse pubbliche fino a un massimo di 40 milioni di euro per la costruzione degli impianti “ancillari”: le strutture necessarie a immettere sul mercato i prodotti di scarto della combustione, ceneri ed energia. L’investimento sarà “sostenuto da capitali privati e si ripagherà nell'arco della durata della concessione, con le tariffe sui rifiuti e la vendita dell'energia elettrica che verrà prodotta dall'impianto da 250 megawatt”, ha spiegato l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, in una intervista al quotidiano "Il Sole 24 ore". (segue) (Rer)