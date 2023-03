Roma: Acea pronta a costruire il termovalorizzatore sul terreno di Ama ma sull’area la destra è scettica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo già selezionato un consorzio di istituti di credito che finanzierà il progetto - ha aggiunto - ci sono le principali banche nazionali e le maggiori banche internazionali. Il termovalorizzatore sarà realizzato e gestito dal consorzio e poi, come previsto dal bando, alla fine della concessione tornerà di proprietà del concedente, Roma Capitale o Ama". L’impianto smaltirà 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno e sarà realizzato in un’area a sud di Roma nel quadrante di Santa Palomba, nei confini del Municipio IX. Per il terreno di 10 ettari l’azienda capitolina Ama ha sborsato 7,5 milioni di euro confidando in futuro sul canone d’affitto che dovrà corrispondere il costruttore dell’impianto. Il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, ha espresso scetticismo sull’area individuata: "Santa Palomba dista pochi chilometri dal santuario del Divino Amore ed è servita da una strada, la via Ardeatina, vincolata dalla Sovrintendenza, la quale impedì, durante il Giubileo del 2000, il suo ampliamento”. (segue) (Rer)