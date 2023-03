Roma: Acea pronta a costruire il termovalorizzatore sul terreno di Ama ma sull’area la destra è scettica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più oculato il neoeletto governatore del Lazio, Francesco Rocca: “Sul termovalorizzatore prima dovrò incontrare il sindaco, capire quali sono le sue idee e come pensa di risolvere il tema dell'Ardeatina. Sono sicuro che ci avrà pensato e avrà soluzioni alternative. Se così non fosse inizierà un dialogo”. - La via Ardeatina, dopotutto, da anni è al centro di contestazioni contro il passaggio dei camion dei rifiuti: fino a poco prima della pandemia Renato Brunetta, allora in Forza Italia, si era incatenato numerose volte davanti alla discarica di Falcognana mai aperta. È vero che il piano è blindato dagli atti del sindaco Gualtieri, in qualità di commissario di governo per il Giubileo, tuttavia il rischio che l’operazione salti – a fronte di nuovi elementi – non può ritenersi del tutto scongiurato. Le conseguenze, però, sarebbero pesanti ripercussioni in Acea e in Ama. E forse, anche per questo, il sindaco ha già fatto trapelare, tempo fa, la possibilità che gli scarti possano arrivare a Santa Palomba tramite la ferrovia. In ogni caso, sarà uno dei primi nodi che Gualtieri e Rocca dovranno sciogliere insieme. (Rer)