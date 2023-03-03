رئيسة "أصدقاء الأرض" تركزعلى الحياد التكنولوجي

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- رأت مونيكا توماسي، رئيسة جمعية "أصدقاء الأرض" أن المناقشة التي أعيد فتحها حول التوجيهات الخاصة بانبعاثات المركبات على الطرق قد تكون فرصة لبدء استعادة نهج واقعي لسياسات الاتحاد الأوروبي، مع تنحية بعض الخيارات الأيديولوجية التي تم اتخاذها حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.جاءت تصريحات توماسي، في حوار مع وكالة نوفا، تعليقًا على آخر التطورات المتعلقة بالتوجيه الأوروبي الذي يرغب في فرض إنهاء استخدام المحركات الحرارية اعتبارًا من عام 2035.وكانت المناقشة في لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قد تم تأجيلها "إلى موعد لاحق" بسبب عدم وجود اتفاق، فيما أعلنت إيطاليا أنها لن تدعم التوجيه في محاولة لحماية قطاع استراتيجي مثل قطاع إنتاج السيارات.وقالت توماسي: "إلى أن تعترف أوروبا بصلاحية مبدأ الحياد التكنولوجي وتسمح للصناعة بتحديد أفضل طريقة لتحقيق أهداف المناخ، فلن نعرف بشكل ملموس إمكانات العديد من التقنيات الأخرى". (نوفا)