 
ANALISI
Il punto
Atlantide
Mezzaluna
Terra di mezzo
Cuor d'Africa
Capitolium
 
RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture
Speciale scuola
 
RASSEGNE STAMPA
L'Italia vista dagli altri
Panorama internazionale
Panorama arabo
Visto dalla Cina
Difesa e sicurezza
Panorama energia
 
CHI SIAMO
 
DICONO DI NOI
 
SCARICA IL MEDIA KIT
 
PRIVACY POLICY

Esteri

 
 

رئيسة "أصدقاء الأرض" تركزعلى الحياد التكنولوجي

روما, 03 mar 19:00 - (Agenzia Nova) - رأت مونيكا توماسي، رئيسة جمعية "أصدقاء الأرض" أن المناقشة التي أعيد فتحها حول التوجيهات الخاصة بانبعاثات المركبات على الطرق قد تكون فرصة لبدء استعادة نهج واقعي لسياسات الاتحاد الأوروبي، مع تنحية بعض الخيارات الأيديولوجية التي تم اتخاذها حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات توماسي، في حوار مع وكالة نوفا، تعليقًا على آخر التطورات المتعلقة بالتوجيه الأوروبي الذي يرغب في فرض إنهاء استخدام المحركات الحرارية اعتبارًا من عام 2035.

وكانت المناقشة في لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قد تم تأجيلها "إلى موعد لاحق" بسبب عدم وجود اتفاق، فيما أعلنت إيطاليا أنها لن تدعم التوجيه في محاولة لحماية قطاع استراتيجي مثل قطاع إنتاج السيارات.

وقالت توماسي: "إلى أن تعترف أوروبا بصلاحية مبدأ الحياد التكنولوجي وتسمح للصناعة بتحديد أفضل طريقة لتحقيق أهداف المناخ، فلن نعرف بشكل ملموس إمكانات العديد من التقنيات الأخرى". (نوفا)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE
EUROPA
AFRICA SUB-SAHARIANA
ASIA
AMERICHE
 
 
 
 