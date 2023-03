Astorre: gruppo Città della Metropoli, profondo dolore per perdita, politico grande spessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo profondo dolore per la perdita del caro Bruno Astorre, politico di grande spessore, sensibile e vicino ai nostri territori, sempre disponibile a fornire supporto con la sua esperienza e i suoi consigli. Così i consiglieri del gruppo di maggioranza "Città della Metropoli" della Città Metropolitana di Roma Capitale. "Di lui ci mancheranno la simpatia ed il grande senso di umorismo, oltre alla sua visione politica, sempre centrata e lungimirante. Insieme con tutta la squadra amministrativa di palazzo Valentini, siamo vicini alla sua famiglia e a tutta la comunità di Roma e della nostra provincia in questo tragico momento. Ciao Bruno, non ti dimenticheremo", conclude. (Com)