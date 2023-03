Fvg 2023: Richetti (Azione-Iv), Maran scelta di coerenza per superare demagogie e populismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza opzione rispetto a populismi di destra e di sinistra. Spiega così la scelta di correre da soli alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Matteo Richetti, oggi a Udine per presentare il candidato del Terzo Polo, Alessandro Maran. “Sono convinto che al governo delle Regioni non debbano andare coalizioni di destra, ma neanche coalizioni populiste. Seppure con un sistema elettorale che non ci aiuta, perché il voto secco rischia di penalizzare le opzioni terze, inseguiamo un elemento di coerenza”, ha detto Richetti. “Qui bisogna ripartire con una proposta sanitaria molto più forte e incisiva rispetto a quelle che si registra in Friuli Venezia Giulia; bisogna saper attrarre investimenti; bisogna chiamarsi fuori da demagogie e populismi”, ha concluso. (Frt)