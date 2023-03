Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti militari per 400 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 400 milioni di dollari. Lo ha confermato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aggiungendo che le forniture includono nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars e per i cannoni Howitzer, oltre ad equipaggiamenti e attrezzature per la manutenzione dei veicoli corazzati inviati alle Forze armate ucraine dalla comunità internazionale. “Gli Stati Uniti continuano a lavorare insieme ai partner internazionali per sostenere Kiev: la Russia potrebbe porre fine a questa guerra immediatamente, e finché non deciderà di farlo continueremo a fare in modo che gli ucraini abbiano gli strumenti necessari per difendere il proprio Paese”, ha detto. (Was)