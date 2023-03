Imprese: Inwit al massimo storico in Borsa dopo conti e Piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit vola in Borsa dopo la presentazione dei conti e del nuovo piano industriale. I mercati hanno apprezzato i risultati molto positivi e il solido piano industriale, arricchito da più investimenti, dividendi e dal primo piano di buy back. Il titolo ha raggiunto il massimo storico di 11,260 con un balzo di +8,17 per cento. “Presentiamo un solido insieme di risultati per il 2022, in linea con la guidance, e un piano industriale aggiornato per il 2023 e il 2026 Confermiamo la nostra ambizione di essere il principale player dell'infrastruttura digitale in Italia”, ha detto Diego Galli, direttore generale di Inwit, nel corso della call con analisti e investitori. “Oggi più che mai siamo un partner infrastrutturale per i clienti che cercano efficienza nell'implementazione della rete. Attraverso la sharing economy consentiamo risparmi in termini di costi e spese in conto capitale agli operatori. Di fronte a noi c'è una più ampia opportunità di investire, di ampliare la nostra infrastruttura, soddisfacendo la domanda di supporto per la nostra macro e micro rete”, ha sottolineato Galli, che ha aggiunto: “Ciò significa un tasso di uscita al 2026 più forte di quanto precedentemente ipotizzato. Ora puntiamo a oltre 1,2 miliardi di ricavi, margini più solidi e oltre 730 milioni di euro di recurring free cash flow. Il nostro primo impegno è una politica di dividendi rafforzata, con 100 milioni di euro di dividendi extra all'anno dal prossimo anno in poi, con l'obiettivo di 48 centesimi per azione nel 2024 e il primo programma di buyback della società, fino a 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2024”. (Rin)