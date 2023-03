Fvg 2023: Rosato (Azione-Iv), lavoriamo per un buon risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’otto per cento alle politiche, in Friuli Venezia Giulia il Terzo Polo punta a ottenere “un buon risultato”. Lo ha detto il deputato di Azione-Italia viva, Ettore Rosato, oggi a Udine per presentare il candidato alla presidenza della Regione, Alessandro Maran, sostenuto da Azione-Italia viva e +Europa. “Lavoriamo per fare un buon risultato e siamo convinti che possiamo trasmettere anche la necessità di trovare la costruzione di una parte politica che sappia ragionare, mettere in campo delle proposte ai problemi di questa Regione e cogliere anche delle opportunità”, ha spiegato Rosato. “Alessandro Maran è una persona capace, preparata, che conosce il territorio e le dinamiche della politica e può dare un contributo importante al Friuli Venezia Giulia”, ha concluso. (Frt)