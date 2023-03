© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Santa Sede ha approvato la nomina dell'ambasciatore brasiliano, Everton Vieira Vargas. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. Attualmente coordinatore delle Relazioni internazionali dello stato di Parà, Vieira Vargas è già stato ambasciatore della missione del Brasile presso l'Unione europea (Ue) (2016-2018), in Argentina (2013-2016) e in Germania (2009-2013).(Brb)