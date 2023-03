Fvg 2023: Bonetti (Azione-Iv), regione laboratorio di politica moderata e riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia è un laboratorio di politica moderata, concreta e riformista, in cui il Terzo Polo può ottenere buoni risultati. Lo ha detto questo pomeriggio a Udine la deputata di Azione-Italia viva, Elena Bonetti, intervenendo alla presentazione del candidato alla presidenza della Regione, Alessandro Maran, sostenuto da Azione-Italia Viva, +Europa. In Friuli Venezia Giulia il Terzo Polo si presenta da solo. “Lo facciamo in una stagione nella quale la destra ha ormai abdicato a qualsiasi spazio di centro, si sono schiacciati completamente su Fratelli d’Italia, e il Partito democratico allo stesso modo si è spinto a sinistra nell’alleanza con i Cinquestelli. Noi invece abbiamo scelto di costruire un soggetto politico nuovo, un partito riformista, di centro, liberale e popolare”, ha spiegato. “Partiamo da questa regione che è anche un laboratorio di politica moderata, concreta, riformista e siamo sicuri che i risultati arriveranno e saranno positivi”, ha aggiunto. (Frt)