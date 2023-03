Egitto: ministro degli Esteri discute di relazioni economiche con omologhi di India e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità per rafforzare le relazioni dell’Egitto con il Messico e l’India, soprattutto a livello economico, sono state al centro di due colloqui separati tenuti dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, con l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e messicano, Marcelo Ebrard, a margine delle riunioni dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, Shoukry ed Ebrad hanno parlato di come migliorare i rapporti economici e aumentare gli investimenti tra i propri Paesi, oltre a rivolgere l’attenzione ad alcune questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, in particolare la crisi alimentare e le ripercussioni del conflitto russo-ucraino a livello globale. I due ministri hanno poi mostrato apprezzamento per la la cooperazione mostrata all’interno delle Nazioni Unite e nei forum internazionali, così come per la lotta al terrorismo, i diritti umani, il disarmo, l'ambiente e il recupero dei reperti archeologici derubati. Durante l’incontro con Jaishankar, Shoukry ha discusso con l'omologo della continua crescita delle relazioni tra Egitto e India a livello sia economico sia politico. Nell’occasione, Il Cairo si è detta disposta a cooperare con la presidenza indiana del G20 per discutere di crisi energetica ed alimentare, cambiamento climatico e accumulo del debito nei Paesi in via di sviluppo. I due ministri hanno poi discusso dell’aumento del volume degli scambi commerciali nei prossimi cinque anni e di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune, tra cui la crisi russo-ucraina, la crisi alimentare e il cambiamento climatico. (Cae)