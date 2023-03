Fvg 2023: Maran, coalizione alternativa a Fedriga può vincere solo al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione alternativa a Fedriga può vincere solo se riesce a occupare il centro. Ne è convinto Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Sostenuto da Azione Italia Viva, +Europa, Maran scommette sul centro. “Non quello andreottiano, ormai superato, ma il centro della società, la parte più innovativa e che scommette sul futuro. Una parte che non può essere rappresentata dalla vecchia sinistra statalista del ‘tassa e spendi’. Se vogliamo riportare i riformisti al governo, il profilo dev’essere diverso”. Sostegno all’Ucraina, giovani, sanità territoriale sono i punti forti del suo programma. “Scommettiamo sul fatto che il Terzo Polo che punta sui giovani, su una regione non più immobile e impaurita e sull’Europa, possa essere la scelta giusta per rilanciare la regione”, ha concluso. (Frt)