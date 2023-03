Fvg 2023: vertici M5s e Terzo polo a Trieste per sostenere Moretuzzo e Maran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il candidato del Terzo Polo punta su una riforma della sanità regionale. Al suo fianco oggi il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, che invoca “una proposta sanitaria molto più forte e incisiva. Bisogna saper attrarre investimenti e chiamarsi fuori da demagogie e populismi”. La scelta di correre da soli non preoccupa gli esponenti del Terzo Polo. Ettore Rosato di Italia Viva si dice “al lavoro per un buon risultato”, dopo l’8 per cento fatto registrare in regione alle politiche. Anche Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva, parla del Friuli Venezia Giulia come di “un laboratorio di politica moderata, concreta e riformista, in cui il Terzo Polo può ottenere buoni risultati” e attacca la destra “schiacciata completamente su Fratelli d’Italia” e il Partito democratico “spinto a sinistra nell’alleanza con i Cinquestelle”. Una coalizione alternativa a Fedriga può vincere solo se riesce a occupare il centro, scandisce Maran. “Non quello andreottiano, ormai superato, ma il centro della società, la parte più innovativa e che scommette sul futuro. Una parte che non può essere rappresentata dalla vecchia sinistra statalista del ‘tassa e spendi’. Se vogliamo riportare i riformisti al governo, il profilo dev’essere diverso”. Sostegno all’Ucraina, giovani, sanità territoriale sono i punti forti del suo programma. “Scommettiamo sul fatto che il Terzo Polo che punta sui giovani, su una regione non più immobile e impaurita e sull’Europa, possa essere la scelta giusta per rilanciare la regione”, ha concluso. (Frt)