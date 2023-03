Pa: Bombardieri (Uil), non ci sono soldi per rinnovare contratti dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è che non ci sono soldi per rinnovare i contratti ai dipendenti pubblici. “Milioni di lavoratori pubblici di questo Paese per quest’anno non avranno nessun aumento. Questa è una notizia drammatica”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro tra i sindacati e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. “I contratti dei dipendenti pubblici resteranno fermi se va bene per tutto quest'anno e per i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi il governo e il ministro ci hanno detto oggi che non ci sono soldi per i dipendenti pubblici”, ha sottolineato Bombardieri, che ha aggiunto: “Per noi la priorità è il rinnovo dei contratti: i lavoratori e le lavatrici di questo paese pagano il 10 per cento di inflazione che da un anno riduce il potere reale d'acquisto”. “Abbiamo chiesto che ci sia una prima risposta nel Def” ma il ministro “si è tenuto molto vago”, ha concluso il segretario generale della Uil. (Rin)