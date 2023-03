Abruzzo: presentato progetto "Hub di Montagna" in Valle Subequana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supportare il desiderio di restanza e accompagnare la domanda di montagna e di aree interne per contrastare l'abbandono e lo spopolamento della Valle Suebequana: questo l'obiettivo del progetto "Hub di Montagna" promosso da Riabitare l'Italia in partnership con il Gran Sasso Science Institute e il Comune di Fontecchio e sostenuto dalla Fondazione Peppino Vismara. Il progetto si pone in continuità con il progetto di ricerca-azione Giovani Dentro portato avanti da Riabitare l'Italia tra il 2020 e il 2021, con l'obiettivo di supportare concretamente l'attivazione di un territorio marginalizzato e interno, come quello di Fontecchio e della Valle Subequana, ma ricco di risorse per aumentarne – in continuità con l'operato della Strategia Nazionale delle Aree Interne - i fattori di capacitazione affinché diventi un luogo non solo di restanza, ma anche di ritorno e neo-popolamento. Per raggiungere questi obiettivi l'Hub di Montagna intende lavorare in ottica tanto di metromontagna, mettendo quindi in stretta sinergia le diverse realtà già attive in questa direzione all'interno della Valle Subequana con la città de L'Aquila e le altre valli circostanti, quanto translocale, costituendo una comunità di buone pratiche circa i temi del ri-generare e ri-abitare i territori marginalizzati a rischio abbandono. (segue) (Gru)