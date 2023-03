Portogallo: vescovi assicurano che faranno "tutto il necessario" per rispondere ad abusi nella Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale portoghese (Cep) ha oggi promesso di fare "tutto il necessario" per promuovere una cultura di cura e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili all'interno della Chiesa cattolica. Come riferisce il quotidiano "El Observador", in una conferenza stampa a Fatima, i vescovi portoghesi hanno reagito al rapporto della Commissione indipendente che ha individuato almeno 4.800 casi di minori vittime di abusi a partire dagli anni '50. "Fin dall'inizio siamo stati animati dal desiderio di incontrare le vittime di questa drammatica situazione. A venti giorni dalla presentazione del rapporto finale della Commissione, vogliamo andare anche dalle vittime. È a loro che vogliamo continuare a dare voce affinché la loro sofferenza non venga messa a tacere", ha assicurato la Cep in un comunicato. "Ribadiamo la nostra profonda gratitudine a tutte le vittime che hanno dato la loro testimonianza nell'ultimo anno e, in molti casi, a un silenzio mantenuto per decenni. Senza di voi, non sarebbe stato possibile arrivare a oggi", si legge in un altro passaggio della nota. La Cep ha assicurato la disponibilità ad ascoltare le vittime attraverso un gruppo specifico, che si articolerà con l'equipe di coordinamento nazionale delle Commissioni diocesane per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. (Spm)