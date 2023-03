Usa: Biden consegna medaglia d’onore a veterano della guerra del Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha conferito la medaglia d’onore, la più importante onorificenza militare assegnata dal governo federale, al colonnello Paris Davis, veterano 63enne della guerra del Vietnam. Durante la cerimonia alla Casa Bianca, Biden ha detto che “Paris è un eroe, che ha contribuito a scrivere la storia della nostra nazione”. Davis è stato anche tra i primi componenti delle forze speciali afroamericani nelle Forze armate statunitensi. “Rappresenta tutti i valori che caratterizzano lo spirito degli Stati Uniti: coraggioso, buono, determinato e devoto”, ha aggiunto il presidente Usa. Davis, nato a Cleveland, in Ohio, è entrato nell’Esercito nel 1959, servendo prima in Corea e poi in Vietnam. (Was)