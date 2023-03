Brasile: agenzia sanitaria approva registrazione nuovo vaccino contro la dengue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino è indicato per le persone tra i 4 e i 60 anni. L'applicazione è per via sottocutanea in uno schema a due dosi somministrate con un intervallo di tre mesi tra le applicazioni. Secondo Anvisa, il nuovo vaccino è composto da quattro diversi sierotipi del virus che causa la malattia, il che garantisce un'ampia protezione contro di essa. Il mese scorso, la Commissione tecnica nazionale sulla biosicurezza (CTNBio) aveva approvato la sicurezza del vaccino Qdenga, che ora era in attesa di approvazione da Anvisa. Si tratta del secondo vaccino distribuito in Brasile, dopo Dengvaxia che tuttavia può essere applicato solo da chi ha già avuto la malattia. (segue) (Brb)