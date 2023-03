Brasile: agenzia sanitaria approva registrazione nuovo vaccino contro la dengue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino Qdenga è stato approvato anche dall'Agenzia europea del farmaco (Ema). La concessione della registrazione da parte di Anvisa consente la vendita del prodotto nel Paese, a condizione che vengano mantenute le condizioni indicate nella richiesta. Il vaccino, comunque, rimarrà soggetto al monitoraggio degli eventi avversi attraverso azioni di farmacovigilanza sotto la responsabilità dell'azienda stessa. In Brasile nel 2022 sono stati registrati almeno 1,4 milioni di contagi da Dengue, in aumento del 163,8 per cento per cento rispetto al 2021, quando il numero fu di 542.038 contagi. I decessi causati da patologie riconducibili al contagio da dengue sono stati 987, in aumento del 301 per cento in un anno. Nel corso di tutto il 2021 la dengue aveva ucciso 246 persone. (Brb)