Edilizia: Cna, urgentissimo riconvocare tavolo al ministero Economia su crediti incagliati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda priorità del tavolo tecnico - aggiunge Cna - è ridefinire in tempi rapidi il sistema degli incentivi per la riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili, strumento fondamentale per centrare gli obiettivi della transizione energetica e per dare impulso alla crescita economica come certificano le performance del Pil, occupazione e investimenti dell’ultimo biennio, grazie a oltre 50 miliardi l’anno di investimenti privati aggiuntivi. Occorre evidenziare che il cosiddetto Superbonus è stato già ridimensionato nei mesi scorsi riducendo il beneficio dal 110 per cento al 90 per cento, vincolandolo alle prime case e con limiti di reddito. Intervento che sta già producendo un rallentamento vistoso. La cancellazione - conclude Cna - dell’opzione della cessione del credito (per tutti i bonus casa) prevista nell’ultimo decreto del governo, riporterebbe il mercato della riqualificazione sui valori precedenti il 2020 allontanando il Paese dagli impegni sottoscritti sul taglio delle emissioni e la riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili. (Com)