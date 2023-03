Ue: Fitto, su stop emissioni non discutiamo obiettivi ma modalità per raggiungerli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo rivedere, non la strategia e gli obiettivi, ma le modalità con cui questi devono essere raggiunti. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che nel corso dell’Assemblea generale di Confindustria Basilicata ha parlato degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Ue. “Se seguiamo una tempestiva non credibile, mentre altri non lo fanno, non solo non raggiungeremo quell’obiettivo ma rischiamo di mettere in ginocchio il nostro sistema produttivo: ci sono due elementi che rischiano di fare danni e diventare furore ideologico: i tempi in cui si realizzano questi obiettivi e i fattori esterni”, ha concluso. (Rin)