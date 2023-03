Pnrr: Fitto, non è regalo, Repower Eu strumento per modificarlo in parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Repower Eu “può essere lo strumento per modificare in parte il Pnrr e riallineare” gli obiettivi. A dirlo è stato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo nel corso dell’Assemblea generale di Confindustria Basilicata. “Il Pnrr non è un regalo, un'operazione a costo zero, e quindi al naturale dovere di utilizzare bene queste risorse c’è un obbligo aggiuntivo, visto il costo per le generazioni future”, ha concluso. (Rin)