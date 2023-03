Astorre: Crosetto, profondo dolore e grande tristezza per l’improvvisa scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio per la morte del senatore Bruno Astorre. “Voglio esprimere il mio più profondo dolore e la mia grande tristezza per la improvvisa scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un uomo politico capace e impegnato, appassionato e leale, che ha saputo interpretare, con dedizione e passione, le migliori istanze del suo territorio e delle istituzioni in tutta la sua carriera politica. Alla sua famiglia e alla sua comunità politica del Pd le mie più sincere condoglianze", ha riferito il ministro in una nota. (Res)