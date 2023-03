Pa: Zangrillo incontra sindacati, progrediamo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro oggi pomeriggio a Roma tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e le confederazioni sindacali. Nella sala Tarantelli di palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, erano presenti i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Cgs, Cida, Cisal, Codirp, Confdas, Confedir, Confsal, Cosmed, Cse, Usb. Sono intervenuti, tra gli altri, i segretari generali della Cisl, Luigi Sbarra, e della Uil, PierPaolo Bombardieri, e, per la Cgil, la segretaria confederale Tania Scacchetti. Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di confronto costruttivo tra le parti, sono stati affrontati - riferisce una nota - i principali temi relativi al pubblico impiego, tra cui il rinnovo dei contratti e le assunzioni, concorsi, retribuzioni e precariato, formazione e progressioni di carriera, lavoro agile, digitalizzazione e valorizzazione del capitale umano. “L’incontro odierno apre una stagione di confronto che intendo proseguire. Una sana dialettica con le parti sociali è essenziale per affrontare in modo costruttivo i molti temi che riguardano i 3,2 milioni di dipendenti pubblici e progredire insieme”, ha commentato il ministro Zangrillo. (segue) (Com)