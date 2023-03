Pa: Zangrillo incontra sindacati, progrediamo insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovati a fine 2022 i contratti di Enti locali, Sanità, Istruzione e Ricerca (parte economica), il ministro Zangrillo ha ricordato l’impegno del governo sull’una tantum per il 2023 previsto con la legge di Bilancio, un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro che si è aggiunto alle altre importanti misure a favore di famiglie e imprese per far fronte alla crisi energetica. Ed ha ribadito la necessità di “verificare la disponibilità di risorse per i rinnovi contrattuali 2022-2024”. “È solo attraverso il contributo di tutti, la collaborazione e il dialogo franco, mai pregiudiziale, che possiamo vincere le sfide comuni per il lavoro e i lavoratori pubblici. Questo incontro si inserisce nel solco di tali principi e in quello di una fattiva collaborazione, in linea con gli obiettivi di questo governo”, ha concluso Zangrillo. (Com)