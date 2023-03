Pa: Cgil, Fp, Flc a Zangrillo, questioni prioritarie sono salari, assunzioni e stabilizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se davvero vogliamo rimettere il lavoro pubblico al centro delle politiche del Paese, “vanno affrontate prioritariamente alcune questioni: aumento dei salari, contrasto alla precarietà e quindi qualità dell'occupazione, nuove assunzioni". È quanto affermano Cgil, Fp Cgil e Flc Cgil, al termine dell'incontro tra sindacati e il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo a palazzo Vidoni. "Stiamo scontando - sottolineano Cgil nazionale e categorie - un grande ritardo nella sottoscrizione dei contratti, dovendo ancora chiudere la stagione 2019/2021. Abbiamo evidenziato la necessità di avere risorse per gli enti di ricerca non vigilati dal Mur e che venga emanato l'atto di indirizzo integrativo per la scuola, al fine di chiudere il contratto Istruzione, Università e Ricerca, oltre che accelerare i tavoli dei contratti delle aree della dirigenza". "Abbiamo necessità da una parte di sviluppare i tratti più innovativi della recente contrattazione, dall'ordinamento professionale, allo smart working, alla formazione, alla valorizzazione delle relazioni sindacali come strumento per innovare la pubblica amministrazione e rispondere ai nuovi bisogni, dall'altra - aggiungono - di aumentare i salari, che devono rispondere alla necessità di recuperare la perdita del potere d'acquisto degli ultimi anni in una fase difficile anche per la crescita dell'inflazione". (segue) (Com)