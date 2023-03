© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, presso la sede direzionale dell’azienda, l’assemblea dei soci di Ama, che ha rinnovato il Consiglio di amministrazione della municipalizzata capitolina per l’ambiente. Ai confermati Daniele Pace in qualità di presidente e alla consigliera Elisabetta Ferrari, si aggiungono da oggi due nuovi membri: Danilo Cerreti e Anna Maria Tripodi. Lo comunica in una nota Ama.(Rer)