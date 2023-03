Astorre: il cordoglio del Pd e degli amici a Palazzo Cenci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il pomeriggio si sono riuniti esponenti del Pd e amici davanti a Palazzo Cenci, dove stamattina è stato trovato il corpo senza vita del senatore e segretario regionale del Lazio del Partito democratico, Bruno Astorre. La polizia mortuaria, arrivata poco prima delle 17, dopo circa mezz'ora ha portato via la salma, imboccando via del Teatro Valle. Tra gli ultimi a uscire dal palazzo l'ex governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visibilmente provato, e il neo eletto consigliere regionale Daniele Leodori. Proseguono intanto le indagini per fare luce sulla morte del senatore che tra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni. (segue) (Rer)