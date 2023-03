Astorre: il cordoglio del Pd e degli amici a Palazzo Cenci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai primi accertamenti, l'ipotesi più accreditata sembra essere quella secondo cui Astorre si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra del palazzo. Tuttavia, la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il procedimento, come di solito avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio. Resta da capire se la procura disporrà l'autopsia. Intanto, secondo quanto si apprende, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è sentito con il magistrato, e ha messo Palazzo Madama a disposizione per tutte le necessità del caso per garantire "la massima collaborazione". La Russa, inoltre, ha sentito telefonicamente la capogruppo del Pd in Senato, Simona Malpezzi, alla quale ha espresso le condoglianze. (segue) (Rer)