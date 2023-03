Bce: Bonomi (Confindustria), stia attenta, con aumento tassi si rischia recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce "deve stare molto attenta perché è un attimo, sulla spinta dei tedeschi, continuare in questa progressione di aumento dei tassi pensando di correggere l’inflazione, per ricadere di nuovo in recessione. Specie con questi continui annunci fatti dalla Bce: bisogna stare molto attenti perché di Draghi ce ne era uno ed era italiano”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando in occasione dell’Assemblea generale di Confindustria Basilicata.(Rin)