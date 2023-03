Ucraina: Italia agli Emirati, fare pressione su Mosca per porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle tematiche relative a energia e ambiente, ci sarà anche il conflitto tra Russia e Ucraina al centro dei colloqui tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, in occasione della visita ad Abu Dhabi del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto si apprende, il messaggio sul conflitto tra Ucraina e Russia che il governo italiano porta ad Abu Dabhi è in linea con quello chiesto al governo indiano nella visita di ieri a Nuova Delhi. Un messaggio positivo, fondato sulla consapevolezza che gli Emirati Arabi Uniti sono neutrali, ospitano molti cittadini russi, accompagnato dall’invito ad agire con maggiore incisività sulla Russia perché il conflitto va fermato. Non una richiesta di schierarsi, ma un invito a lavorare per far comprendere a Mosca che è giunto il momento di abbassare i toni. (Res)