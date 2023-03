Automotive: Cattaneo (FI), elettrico non vuol dire ecologicamente sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passare all'elettrico anche per la mobilità non vuol dire necessariamente sposare una tecnologia ecologicamente più sostenibile. Se l'energia elettrica, ossia quella primaria, viene generata dalle centrali a gas o a carbone, siamo in cortocircuito. Quello che bisogna fare, e sarebbe sciocco abbandonare questa strada, è sviluppare la ricerca per rendere i motori endotermici sostenibili dal punto di vista ambientale". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Skytg24 Economia, commentando il rinvio della decisione Ue rispetto al divieto di vendita di motori a combustione dal 2035. "Come dimostra il caso della Germania, quando sei chiamato a governare, devi fare delle scelte, e quelle ideologiche non sono percorribili - ha continuato il parlamentare -. I verdi tedeschi sono quelli che, quando hanno avuto il problema del gas, hanno riaperto le centrali a carbone e, ora, sono quelli che hanno rivisto la loro decisione sui motori endotermici per difendere le grandi case automobilistiche che reggono l'industria manifatturiera. Non si può mettere in crisi il nostro sistema. È il motivo per cui Forza Italia ha sempre contrastato la scelta dell'Ue". (Rin)