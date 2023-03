© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: rapporto, il leader druso Jumblatt non sosterrà la candidatura a presidente di Frangieh - Il leader del Partito socialista progressista libanese e delle comunità drusa, Walid Jumblatt, non sosterrà la candidatura alla presidenza del Libano di Sleiman Frangieh, leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, proposto dal movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo ha reso noto il deputato Wael Abu Faour, vicino a Jumblatt, spiegando che la decisione del leader druso sarebbe “in linea con quella espressa dall’Arabia Saudita”. Alcune fonti citate dal quotidiano vicino all’opposizione “Nidaa al Watan”, avrebbero inoltre spiegato che Jumblatt non sosterrebbe un candidato rifiutato da Riad “dal momento che il Paese necessita del sostegno saudita per superare la crisi”. (Res)