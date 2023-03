Argentina: export 2022, dalla soia i maggiori incassi, il petrolchimico il più in crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le esportazioni di prodotti petrolchimici dall'Argentina hanno garantito entrate per 9,27 miliardi di dollari, valore aumentato del 78,5 per cento su anno. Un incremento che si riflette sul maggior peso che il segmento occupa nel totale delle esportazioni: dal 6,7 per cento del 2021 si è passati all'attuale 10,5 per cento. Una prestazione sostenuta dalla grossa scommessa che il governo fa sul bacino di gas non convenzionale di vaca Muerta. In questo caso, il Paese che ha garantito le maggiori entrate sono stati gli Usa, con 2,68 miliardi di dollari, in aumento del 138 per cento sul 2021. Al secondo posto il Brasile, partner naturale e alleato del Mercosur, con 1,57 miliardi di dollari (+61,7 per cento). Sul podio entra anche il Cile, con 1,15 miliardi di dollari, in aumento del 133,9 per cento annuo. L'Ue, che pure ha iniziato guardare a Buenos Aires per la diversificazione energetica, ha comprato per "soli" 655 milioni di dollari. (segue) (Abu)