Argentina: export 2022, dalla soia i maggiori incassi, il petrolchimico il più in crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo posto, in termini di guadagni assoluti, è però andato al comparto del mais, con 9,55 miliardi di dollari (+2,7 per cento sul 2021) e il 10,8 per cento di quota di esportazione sul totale, minore rispetto all'11,9 per cento dell'anno precedente. I più grandi compratori di mais argentino sono i vietnamiti, con 1,36 miliardi di dollari, ma con un calo del 10,8 per cento degli acquisti se misurati sul 2021. Al secondo posto la Core del Sud, che ha speso 1,299 miliardi di dollari (+11,2 per cento su anno) e al terzo il Perù, con 830 milioni di dollari e un incremento annuo del 24,1 per cento. Al quarto e quinto posto si trovano rispettivamente il settore automobili e grano, con 8,67 e 4,72 miliardi di dollari. (segue) (Abu)