Argentina: export 2022, dalla soia i maggiori incassi, il petrolchimico il più in crescita (4)

- Il principale acquirente si conferma il Brasile, con 12,63 miliardi di dollari, il 7,4 per cento in più rispetto al 2021. Il Paese amazzonico ha aumentato le spese in tutti i principali comparti tranne che nel grano, calato del 2,8 per cento su anno. La seconda maggiore spesa arriva dalla Cina: 8,01 miliardi di dollari, in aumento del 27,3 per cento su anno. Pechino, si rileva, ha aumentato le spese per acquisto del litio del 229,5 per cento su anno, arrivando alla quota totale di 290 milioni di euro. Al terzo posto gli Stati Uniti, con 6,7 miliardi di dollari spesi, anche se con un volume migliorato più dei suoi diretti rivali: +34 per cento su anno. Gli states hanno speso di meno (il 4,4 per cento) solo nell'acquisto di uva, facendo entrare in cassa 285 milioni di dollari. (Abu)