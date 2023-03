I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina-Regno Unito: Buenos Aires mette fine ad accordo di cooperazione su isole Falkland - Il governo dell'Argentina ha deciso di mettere fine a un accordo di cooperazione relativo alle isole Falkland/Malvinas firmato nel 2016 con il Regno Unito. Un documento "lesivo" degli interessi di Buenos Aires, ha comunicato il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, all'omologo britannico James Clevery a margine della riunione del G20 in corso a Nuova Dehli (India). Oltre a dare "per concluso" l'accordo "Foradori-Duncan", il governo argentino ha proposto a Londra "di riprendere i negoziati sulla questione della sovranità" dell'arcipelago, promuovendo una "riunione nella sede delle Nazioni Unite". "L'Argentina soddisfa in questo modo il mandato dell'Assemblea generale e del comitato della decolonizzazione", ha precisato Cafiero rimandando alla risoluzione 1965 con cui si chiede alle parti di incontrarsi per discutere della sovranità delle isole contese. (segue) (Res)