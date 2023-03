I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: Ue invia missione di osservazione elettorale per le elezioni generali di aprile - L’Unione europea ha deciso di inviare una missione di osservazione elettorale alle elezioni generali in programma in Paraguay il 30 aprile. Lo riferisce una nota del Servizio di azione esterna dell’Ue (Seae). "La decisione di inviare una missione di osservazione elettorale dell'Ue alle elezioni generali in Paraguay riflette l'impegno a lungo termine dell'Unione europea a favore di elezioni credibili, trasparenti e inclusive. La presenza della missione di osservazione elettorale dell'Ue offre l'opportunità di aumentare la fiducia degli elettori e delle parti interessate in questo processo elettorale. Sono fiducioso che la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'UE fornirà anche un importante contributo agli sforzi e alle aspirazioni del Paraguay per rafforzare ulteriormente la sua democrazia”, ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. (Res)