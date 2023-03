© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Francia: ministro Interno governo Tripoli fermato e poi rilasciato all'aeroporto di Parigi - Il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Imad Trabelsi, sarebbe stato fermato all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi dalle autorità francesi e interrogato. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti della sicurezza libica. Il fermo sarebbe legato alla presenza del nome di Trabelsi all’interno dei sistemi di allerta delle forze di sicurezza francesi per la sua connessione a crimini di contrabbando. Le fonti negano le voci diramate da alcuni organi di stampa libici secondo cui Trabelsi era stato fermato dalle autorità francesi per essere stato trovato in possesso di una ingente quantità di denaro. Originario della città di Zintan, a 102 chilometri a sud-ovest di Tripoli, durante il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato da Fayez al Sarraj, Trabelsi svolge le funzioni di vice capo dell'intelligence entrando in contrasto con l'allora ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, oggi alla guida del governo non riconosciuto di stabilità nazionale, nominato dalla Camera dei rappresentanti con sede nella Cirenaica. Dopo gli scontri del 27 agosto 2022, durante i quali si schiera a favore del premier del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, Trabelsi viene nominato prima sottosegretario e poi, il 7 novembre, ministro dell'Interno. (segue) (Res)