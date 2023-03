I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: prevista importazione di 25 mila tonnellate di zucchero dall’Algeria e 34 mila dall’India - La Tunisia ha deciso di importare 25 mila tonnellate di zucchero dall’Algeria e 34 mila tonnellate dall’India, per far fronte alla grave penuria che affligge il Paese, a poche settimane dall’inizio del mese sacro di Ramadan. Secondo quanto riporta l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique FM”, da ieri camion carichi di zucchero raffinato stanno attraversando i valichi di frontiera terrestri con l’Algeria, mentre la prossima settimana è atteso al porto di Rades (9 chilometri a sud-est di Tunisi) l’arrivo di una nave dall’India. Da mesi, la Tunisia affronta una crisi legata alla carenza di beni come zucchero, caffè e olio, particolarmente grave se si considera che durante il mese di Ramadan i consumi raddoppiano rispetto al resto dell’anno. A settembre 2022, l’Algeria aveva già esportato in Tunisia 20 mila tonnellate di zucchero, in deroga al blocco delle esportazioni decretato dalle autorità a marzo dello stesso anno. La scarsa reperibilità di questo bene (oltre che di oli vegetali, latte, burro, riso e caffè) nel Paese rischiava infatti di bloccare il settore agroalimentare, nel quale numerose industrie avevano rallentato la produzione, mettendo in cassa integrazione i lavoratori. (segue) (Res)