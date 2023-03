I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: la Tunisia punta su investimenti in idrocarburi e su diversificazione energetica - La Tunisia pianifica massicci investimenti nel settore degli idrocarburi per avviare lo sfruttamento del giacimento Zarat, nel sud-est del Paese, entro il 2030 e lanciare nuove campagne esplorative al fine di avere 30 nuovi siti operativi entro il 2035. Lo ha annunciato oggi la ministra dell’Industria, dell’Energia e delle Risorse minerarie, Neila Gongi, in occasione del simposio sulla strategia energetica nazionale per il periodo 2023-2025. Gli investimenti mirano inoltre a diversificare le fonti di approvvigionamento di energia, riabilitando al contempo la Società tunisina delle industrie di raffinazione (Stir). Infatti, secondo il rapporto pubblicato lo scorso 27 febbraio dalla Compagnia tunisina per le attività petrolifere (Etap), nel 2022 la produzione di petrolio nel Paese è diminuita del 12 per cento, mentre le esportazioni di gas sono calate del 6 per cento. (segue) (Res)