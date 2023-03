I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Corte d’appello di Tunisi respinge richiesta rilascio leader movimento Ennahda Larayedh - La camera d’accusa della Corte d’appello di Tunisi, specializzata in casi di terrorismo, ha respinto la richiesta di rilascio presentata dagli avvocati dell’ex primo ministro e vicepresidente del movimento islamico tunisino Ennahda, Ali Larayedh. Lo riferisce il quotidiano "Assarih". Il giudice investigativo del Polo giudiziario antiterrorismo della Tunisia aveva ordinato lo scorso 19 dicembre l’incarcerazione di Larayedh per il suo presunto ruolo nell’invio di estremisti tunisini all’estero in focolai di tensione. (segue) (Res)