- Egitto: ministero degli Esteri condanna dichiarazioni del ministro israeliano Smotrich - La Repubblica araba dell’Egitto ha condannato fermamente le dichiarazioni del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, in cui si auspica che la città di Huwara, nel governatorato di Nablus, in Cisgiordania settentrionale. In un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano si legge, infatti, che “queste dichiarazioni rappresentano una pericolosa e inaccettabile incitazione alla violenza, in contrasto con tutte le leggi, le tradizioni e i valori morali, ed esula dalla responsabilità che dovrebbe contraddistinguere chiunque detenga una carica pubblica”. Il comunicato contiene inoltre un appello del Cairo a “fermare azioni provocatorie o di istigazione alla violenza contro il popolo palestinese e a porre fine alle decisioni unilaterali, con l’intento di raggiungere la distensione tra le due parti”. L’Egitto, del resto, ha auspicato che si prepari il terreno per riprendere il processo di pace a partire dal principio dei due Stati e dal diritto internazionale. Nel comunicato, infatti, si dice che è questo “l’unico modo per ottenere una pace giusta e soddisfacente nella regione e per fondare uno Stato palestinese indipendente con i confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. (Res)